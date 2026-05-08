Lattrazione fatale’ di Cesc Fàbregas | Sono innamorato di lui è come Pirlo Modric Kroos…

Le recenti dichiarazioni di Cesc Fàbregas hanno attirato l’attenzione, con il calciatore che ha paragonato il suo stile a quello di alcuni centrocampisti di spicco, come Pirlo, Modric e Kroos. La sua esperienza con l’Inter, conclusa recentemente, ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto in relazione alle sfide affrontate in questa fase della carriera. Fàbregas ha espresso sentimenti di affetto e riconoscimento nei confronti di alcuni colleghi, senza approfondire ulteriori dettagli.

2026-04-22 13:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: C esc Fàbregas vissuto prima di lui dell’Inter, probabilmente, il notte più crudele il suo promettente carriera nel panchine. Lui COME il passaggio era sulla buona strada alla finale di ‘Coppa’. Ho vinto 0-2 a San Siro dopo il 0-0 del Senso Unico. Tuttavia, tra Hakan Calhanoglu autore di due gol e un assist E Petar Sucic che ha segnato un po’ e ne ha “regalati” due ha firmato la rimonta che ha portato l’Inter in vantaggio (3-2). molto definitivo. “Ho guadagnato tanto. e ho perso di più. Quindi capisco che percorso; Anche se avessimo vinto, avrei detto la stessa cosa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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