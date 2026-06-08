Attrazione fatale nuova versione | impiegato romano a processo per stalking Perseguitava il suo ex amante e la famiglia

Notizia in breve

Un uomo romano è stato rinviato a giudizio per stalking. L’imputato avrebbe perseguitato l’ex amante e la sua famiglia, secondo le accuse. L’indagine ha accertato comportamenti reiterati e molestie nel corso degli ultimi mesi. La vicenda si svolge nel quartiere di Corviale, dove l’imputato avrebbe agito con atteggiamenti minacciosi e insistenti. La procedura legale prosegue presso il tribunale competente.