Pallanuoto Telimar superato sul finale dall' Ortigia nella gara 2 della semifinale playout
Nel secondo incontro della semifinale playout di pallanuoto, il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ha vinto sul Telimar con il punteggio di 14-11. La partita si è conclusa dopo una lotta intensa, con il risultato finale che non riflette completamente l’andamento della gara. La sfida si è svolta alla piscina comunale di Terrasini e ha visto entrambe le squadre impegnarsi fino all’ultimo minuto.
Lotta fino allo stremo delle forze il Telimar alla piscina comunale di Terrasini, ma gara 2 di semifinale playout di A1 contro il Circolo Canottieri Ortigia 1928 termina con il punteggio di 11-14, che non rispecchia il reale andamento del match. Il Club dell’Addaura, pur orfano di Saveljic, fuori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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