Pallanuoto Telimar superato sul finale dall' Ortigia nella gara 2 della semifinale playout

Notizia in breve

Nel secondo incontro della semifinale playout di pallanuoto, il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ha vinto sul Telimar con il punteggio di 14-11. La partita si è conclusa dopo una lotta intensa, con il risultato finale che non riflette completamente l’andamento della gara. La sfida si è svolta alla piscina comunale di Terrasini e ha visto entrambe le squadre impegnarsi fino all’ultimo minuto.