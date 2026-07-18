Jonas Vingegaard ha concluso la quattordicesima tappa del Tour de France 2026 al quarto posto. Durante la corsa, ha dichiarato di non essere sicuro di avere la forza per l’attacco decisivo. La tappa, lunga 155 km, si è disputata senza cambiamenti significativi in classifica generale. Vingegaard ha mantenuto il suo posizionamento, ma ha espresso dubbi sulle sue possibilità di attaccare nelle prossime tappe.

Jonas Vingegaard si è dovuto accontentare della quarta moneta in occasione della quattordicesima tappa del Tour De France 2026, contrassegnata da un percorso di 155.3 km che ha visto una partenza da Mulhouse ed un arrivo in quel di Le Markstein. Nulla ha potuto fare il corridore in forza al Team Visma I Lease a Bike di fronte alla potenza incontrastata di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), il quale ha cominciato il solito monologo a 8 chilometri dalla fine sul Col du Haag rifilando un distacco di ben 44 secondi al nordico. Il podio è stato completato da un altro uomo UAE, ovvero Isaac Del Toro, mentre il terzo posto è andato ad un davvero notevole Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard confessa: “Potrei non avere la forza per sferrare l’attacco”

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Jonas Vingegaard Destroys Everyone In Volta a Catalunya 2026 Stage 5

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