La Cervélo S5 di Jonas Vingegaard presenta un telaio ultra-aerodinamico che pesa circa un chilogrammo, con un manubrio integrato alare e una trasmissione Sram Red AXS. La bicicletta è stata utilizzata dal ciclista durante il Giro d'Italia, che ha concluso con una vittoria. La struttura combina leggerezza e aerodinamicità, con componenti di alta gamma. La trasmissione Sram Red AXS è elettronica e senza cavi.

Con una livrea dedicata per l'occasione, Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike si è andato a prendere l'abbraccio di Roma in sella alla sua Cervélo S5. Vi presentiamo la bicicletta che lo ha accompagnato nella vittoria del Giro d'Italia, successo che lo ha fatto entrare nel ristretto novero di coloro che hanno conquistato tutti e tre i grandi giri. Un modello che definire "aerodinamico" rischia di risultare persino riduttivo. La "S" della S5 segna il legame con un modello storico di Cervélo, il Soloist di più di qualche lustro orsono. Una delle primissime biciclette a indole aero, firmata da un marchio che sin da subito, verrebbe da dire da tempi non sospetti, ha creduto nei vantaggi offerti da una più efficiente penetrazione dell'aria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Cervélo S5 di Jonas Vingegaard

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