Durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, lunga 155 km, Jonas Vingegaard ha concluso al quarto posto. Ha dichiarato di aver confermato di avere buone gambe, ma ha anche affermato di non sentirsi abbastanza forte da lanciare un attacco decisivo. La gara si è svolta con diversi cambi di ritmo, senza che Vingegaard riuscisse a salire sul podio.

Jonas Vingegaard si è dovuto accontentare della quarta moneta in occasione della quattordicesima tappa del Tour De France 2026, contrassegnata da un percorso di 155.3 km che ha visto una partenza da Mulhouse ed un arrivo in quel di Le Markstein. Nulla ha potuto fare il corridore in forza al Team Visma I Lease a Bike di fronte alla potenza incontrastata di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), il quale ha cominciato il solito monologo a 8 chilometri dalla fine sul Col du Haag rifilando un distacco di ben 44 secondi al nordico. Il podio è stato completato da un altro uomo UAE, ovvero Isaac Del Toro, mentre il terzo posto è andato ad un davvero notevole Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour De France 2026, Jonas Vingegaard: “Ho avuto la conferma di avere buone gambe, potrei non avere la forza per sferrare l’attacco”

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