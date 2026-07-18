Jim Parsons | Ero infelice in The Big Bang Theory non tornerei indietro per nessuna cifra

Durante un’intervista, l’attore ha dichiarato di essere stato infelice e stressato mentre interpretava Sheldon Cooper nella sitcom andata in onda dal 2007 al 2019. Ha affermato di non voler tornare a interpretare quel ruolo in futuro, anche a fronte di offerte di varia natura.

Jim Parsons ha sorpreso i fan con una confessione inaspettata durante un’intervista al podcast All Out with Jon Dean. L’attore, che ha interpretato Sheldon Cooper in The Big Bang Theory dal 2007 al 2019, ha rivelato di essere stato infelice e stressato durante il periodo di massimo successo della sitcom che lo ha reso famoso in tutto il mondo. “Guardando indietro ora mi rendo conto che in molti modi, in alcuni dei momenti migliori della mia vita, ero infelice”, ha dichiarato Parsons. “Non ero felice. Ero stressato”. Parole che stonano con l’immagine di successo planetario che la serie ha costruito attorno al suo protagonista, vincitore di quattro Emmy come miglior attore protagonista in una serie comica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Big Bang Theory star Jim Parsons says his fame came at a cost: I was miserable

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