HBO Max ha pubblicato il primo teaser trailer di uno spin-off della serie televisiva. Il nuovo show si intitola Stuart Fails to Save the Universe. La serie è collegata alla storia originale e il trailer mostra alcune delle prime immagini della produzione. La data di uscita non è ancora stata comunicata. La serie si concentra su un personaggio secondario della serie originale. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della piattaforma di streaming.

Buone notizie per i fan della nota serie Big Bang Thoery. HBO Max ha svelato il primo teaser trailer dello spin-off intitolato Stuart Fails to Save the Universe. Scopriamo i dettagli di trama e la data d’uscita. Nell’universo della serie. Stuart Fails to Save the Universe è una serie creata da Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady. È prodotta da Chuck Lorre Productions in collaborazione con Warner Bros. Television, con cui Lorre ha un accordo esclusivo. Lorre, Penn e Prady sono anche produttori esecutivi. Kyle Newacheck ha diretto l’episodio pilota ed è produttore esecutivo. Questa sarà la quarta serie ambientata nell’universo di “Big Bang Theory”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Big Bang Theory’: pubblicato il teaser della nuova serie spin-off

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'Big Bang Theory' Clips to Help Make the Next Hour a Good One

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