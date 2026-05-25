wil wheaton torna nel multiverso di big bang theory con stuart

Un nuovo teaser di Stuart Fails to Save the Universe ha sorpreso i fan con un’apparizione inaspettata: Wil Wheaton, storico rivale ricorrente di Sheldon Cooper nella serie originale, fa capolino nel video promozionale dello spin-off targato HBO Max, riaccendendo l’entusiasmo attorno a uno dei progetti televisivi più attesi dell’estate. Nel filmato, al minuto 0:30, Wheaton compare all’interno della fumetteria di Stuart in un momento fulmineo ma decisamente memorabile: sembra scatenare una sorta di scarica di energia in stile Star Trek contro Stuart, Denise, Bert e Kripke. Se stia interpretando una versione alternativa di sé stesso o il medesimo personaggio che ha animato per 10 stagioni della serie CBS non è ancora stato confermato ufficialmente, ma considerando la premessa multiversale dello show, entrambe le ipotesi sono plausibilissime. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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