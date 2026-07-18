Jannik Sinner relax dopo Wimbledon | la spesa al discount diventa virale

Dopo aver perso al primo turno di Wimbledon, il tennista italiano è stato visto mentre faceva la spesa in un supermercato di Sardegna. Con cappellino e abbigliamento casual, ha scelto prodotti di un discount, spostandosi tra gli scaffali senza fare scena. La scena è diventata virale sui social, attirando commenti sulla sua semplicità e disinvoltura nel gesto quotidiano.

Dal prato più prestigioso e nobile del mondo, quello del Centrale di Wimbledon, alle corsie di un supermercato in Sardegna. Il passo sembra lunghissimo, quasi impensabile per chiunque, ma non per Jannik Sinner. Il fuoriclasse altoatesino, reduce da una storica seconda vittoria consecutiva nel tempio del tennis londinese, ha deciso di staccare la spina scegliendo ancora una volta la pace della Gallura. Ma a fare notizia, più che le strameritate vacanze del numero uno del mondo, è la sua disarmante normalità, che ha già conquistato tutti. Jannik Sinner si riposa in Sardegna. Cappellino da pescatore calato fin sopra gli inconfondibili riccioli rossi, t-shirt rigorosamente bianca e un paio di pantaloncini neri: la classica tenuta casual del turista che spera di mimetizzarsi tra la folla. 🔗 Leggi su Dilei.it

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DOPO WIMBLEDON, JANNIK SINNER SCEGLIE LA NORMALITÀ. Il numero uno del mondo è stato avvistato mentre faceva la spesa in un discount di Palau. Poi il relax nella nuova villa acquistata in una delle località più esclusive della Sardegna. #Sinner #S x.com

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