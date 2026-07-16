Jannik Sinner è stato avvistato mentre faceva la spesa in un supermercato di Palau, in Sardegna. Il tennista, dopo aver vinto Wimbledon e ottenuto successi importanti, si trovava nel supermercato durante un momento di relax nella sua villa. I clienti presenti hanno riconosciuto il numero uno del tennis mondiale e hanno assistito alla scena. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, e l’atleta non ha rilasciato commenti sull'accaduto.

Il numero uno del tennis mondiale è stato avvistato mentre faceva la spesa in un supermercato di Palau. Dopo aver conquistato Wimbledon e scritto un’altra pagina della storia del tennis italiano, Jannik Sinner si è concesso qualche giorno lontano dai campi. Il numero uno del ranking mondiale è tornato nella sua amata Sardegna, dove ha deciso di trascorrere un periodo di riposo prima di preparare la seconda parte della stagione. A sorprendere residenti e turisti è stata però una scena decisamente insolita: il campione altoatesino è stato avvistato mentre faceva tranquillamente la spesa in un discount alle porte di Palau, attirando immediatamente l’attenzione di clienti e dipendenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - I clienti non credono ai loro occhi: Jannik Sinner fa la spesa al discount durante il relax nella villa in Sardegna

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