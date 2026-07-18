Jannik Sinner e Laila Hasanovic le foto della vacanza svelano il segreto che protegge il loro amore lontano dai riflettori

Dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta, il tennista ha mantenuto il silenzio sulla sua vita privata, evitando commenti pubblici. Le foto pubblicate mostrano lui e una donna durante una vacanza, rivelando il loro legame. Si tratta di immagini che svelano il rapporto, ma senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. La coppia si mantiene lontana dai riflettori, proteggendo la propria intimità.

Dopo aver conquistato Wimbledon per la seconda volta consecutiva, Jannik Sinner ha scelto il silenzio. E non quello mediatico, fatto di dichiarazioni misurate e interviste protocollari, ma quello più profondo: quello della vita privata protetta con cura quasi maniacale. Il numero uno del tennis mondiale si è infatti concesso qualche giorno di meritato riposo insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, lontano dai riflettori che da mesi lo inseguono ovunque. A immortalare la coppia ci ha pensato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato foto esclusive dei due in costume da bagno, pronti a tuffarsi in mare. La località rimane top secret, in... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Jannik Sinner e Laila Hasanovic: cosa cè davvero dietro la loro relazione

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Dentro la storia d'amore discreta di Jannik Sinner e Laila Hasanovic reddit

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