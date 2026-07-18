Jannik Sinner e Laila Hasanovic le foto della vacanza svelano il segreto che protegge il loro amore lontano dai riflettori
Dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta, il tennista ha mantenuto il silenzio sulla sua vita privata, evitando commenti pubblici. Le foto pubblicate mostrano lui e una donna durante una vacanza, rivelando il loro legame. Si tratta di immagini che svelano il rapporto, ma senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. La coppia si mantiene lontana dai riflettori, proteggendo la propria intimità.
Dopo aver conquistato Wimbledon per la seconda volta consecutiva, Jannik Sinner ha scelto il silenzio. E non quello mediatico, fatto di dichiarazioni misurate e interviste protocollari, ma quello più profondo: quello della vita privata protetta con cura quasi maniacale. Il numero uno del tennis mondiale si è infatti concesso qualche giorno di meritato riposo insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, lontano dai riflettori che da mesi lo inseguono ovunque. A immortalare la coppia ci ha pensato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato foto esclusive dei due in costume da bagno, pronti a tuffarsi in mare. La località rimane top secret, in... 🔗 Leggi su Screenworld.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Jannik Sinner e Laila Hasanovic: cosa cè davvero dietro la loro relazione
Notizie e thread social correlati
Jannik Sinner riparte dalla Sardegna dopo il Roland Garros: la vacanza con Laila Hasanovic e le voci sull'acquisto di una casa nell'isolaIl tennista italiano è stato avvistato nell’arcipelago della Maddalena insieme a Laila Hasanovic, dopo aver concluso il torneo di Roland Garros.
Jannik Sinner, dopo il trionfo a Wimbledon corre da Laila Hasanovic: il loro abbraccio davanti a tutti conquista il pubblicoDomenica 13 luglio 2026, il Centre Court di Wimbledon ha visto il numero uno del mondo difendere il titolo vinto l’anno precedente, battendo in...
Temi più discussi: Jannik Sinner e le vacanze con Laila Hasanovic dopo il trionfo a Wimbledon: cosa è successo a Parigi e quel numero uno blindato; Chi è davvero Laila Hasanovic? 3 curiosità sulla fidanzata di Jannik Sinner che forse non conoscete; L'abbraccio di Sinner alla fidanzata Laila Hasanovic e ai familiari: la gioia in tribuna a Wimbledon; Jannik Sinner, chi è la fidanzata Laila Hasanovic. Per la stampa tedesca sarebbe già sua moglie.
Jannik ubriaco sul palco e Laila,Mark e tutti gli altri che muoiono dal ridere! Famiglia! #sinner #lailahasanovic x.com
Dopo Wimbledon, Jannik Sinner si è preso una pausa lontano da tutto, ma a far parlare non è solo il relax. Con Laila Hasanovic la storia resta blindata, senza foto condivise e senza scene da social. C’è un dettaglio su questo viaggio che racconta molto più di facebook
Dentro la storia d'amore discreta di Jannik Sinner e Laila Hasanovic reddit
Sinner in Sardegna attende l'avvento di Laila Hasanovic prima dell'impegno più importante, i rumors sulla villa a PalauSinner si prende una pausa in Sardegna dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo Wimbledon, primo italiano nella storia, aspetta Laila Hasanovic e poi la crociera per la Fondazione ... sport.virgilio.it
Sinner si riserva uno spazio per sé e Laila Hasanovic, dopo Wimbledon bis e il trofeo torna in ItaliaSinner si prende una pausa dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo Wimbledon, primo italiano nella storia, per rigenerarsi con Laila Hasanovic e forse anche in Alto Adige ... sport.virgilio.it