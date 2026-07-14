Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon corre da Laila Hasanovic | il loro abbraccio davanti a tutti conquista il pubblico

Domenica 13 luglio 2026, il Centre Court di Wimbledon ha visto il numero uno del mondo difendere il titolo vinto l’anno precedente, battendo in finale Alexander Zverev dopo quasi quattro ore di gioco. Dopo la partita, il tennista si è recato da Laila Hasanovic e si sono abbracciati davanti ai presenti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi, catturando l’interesse di chi seguiva l’evento.

Domenica 13 luglio 2026, il Centre Court di Wimbledon ha scritto un altro capitolo della straordinaria stagione di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha difeso il titolo conquistato dodici mesi prima, piegando Alexander Zverev in una finale che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso per quasi quattro ore. Il punteggio, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, racconta una rimonta nervosa e combattuta, iniziata in salita dopo aver perso il primo set al tie-break. Una giornata resa ancora più unica grazie a Laila Hasanovic. Per l’altoatesino si tratta del quinto Slam in carriera, del trentesimo titolo complessivo e della centesima vittoria nei tornei del Grande Slam. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: Il tennis ha bisogno di Alcaraz

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