Durante l’episodio di SmackDown del 1° maggio al BOK Center di Tulsa, Jacob Fatu ha fatto il suo ingresso e ha causato scompiglio sul ring. La sua apparizione ha coinvolto un incontro che ha interrotto la programmazione normale, portando a una reazione immediata da parte degli altri wrestler presenti. L’evento ha ulteriormente intensificato le tensioni all’interno del gruppo noto come Bloodline, creando nuove aspettative per i prossimi incontri.

L’episodio di SmackDown del 1° maggio, andato in scena al BOK Center di Tulsa, ha acceso ancora di più la guerra interna alla Bloodline. Tutti volevano capire quale sarebbe stata la prossima mossa di Roman Reigns e Jacob Fatu, e lo show ha costruito tensione proprio attorno a questo scontro. La rivalità tra Reigns e Fatu ruota anche attorno all’ Undisputed WWE Championship, un titolo che per Fatu rappresenta molto più di un semplice trofeo: lui sente di averne bisogno. Misteriosa telefonata di Jacob Fatu nel backstage di SmackDown. Prima dello show, Jacob Fatu è stato visto nel backstage mentre parlava animatamente al telefono con una persona rimasta misteriosa.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu semina il caos a SmackDown e manda un messaggio a Roman Reigns

Notizie correlate

WWE: Jacob Fatu attacca Roman Reigns a Raw e si prende il match per BacklashFinale infuocato nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Jacob Fatu ha mandato un messaggio chiarissimo a Roman Reigns, chiudendo lo show con un attacco...

WWE: La prima sfida per Roman Reigns arriva in famiglia, Jacob Fatu chiede un match a BacklashIl Tribal Chief è tornato campione a WrestleMania e nel post-show ha dichiarato che è pronto a tornare un campione full-time.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: WWE SmackDown 24-04-26: Jacob Fatu distrugge la Bloodline, messaggio a Roman Reigns - Highlights.

Un ex campione del mondo WWE suggerisce il suo sostegno a Jacob Fatu contro The BloodlineLa WWE ha messo in evidenza le tattiche di Roman e il cambiamento di Jey Uso, che potrebbero dare il via a una guerra civile all'interno della Bloodline con Jacob Fatu. worldwrestling.it

41-year-old WWE icon may finally be revealed as Jacob Fatu’s secret attacker on SmackDownJacob Fatu remains a crucial part of the WWE SmackDown storyline. A few months ago, the Samoan Werewolf was destroyed mysteriously backstage. Since then, Jacob attacked Cody Rhodes and Drew McIntyre. sportskeeda.com