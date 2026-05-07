Jacob Fatu si prepara per un match importante e ha commentato i commenti dei fan che danno già per favorito Roman Reigns in vista di WWE Backlash. Il wrestler ha affermato di essere concentrato sulla sua preparazione e di non preoccuparsi delle previsioni altrui. La sua attenzione rimane esclusivamente sul ring, mentre i supporter di Reigns continuano a esprimere fiducia nella vittoria del campione in carica.

Jacob Fatu è pronto al match più importante della sua carriera, ma non sembra particolarmente interessato alle opinioni di chi considera già favorito Roman Reigns in vista di WWE Backlash. Il “Samoan Werewolf” sfiderà Reigns per il World Heavyweight Championship nel main event dello show, e molti fan ritengono improbabile che Roman possa perdere il titolo appena conquistato. Durante una recente apparizione al No-Contest Wrestling Podcast, Fatu ha risposto in maniera molto diretta a queste convinzioni. “Capisco perché la gente pensa che non perderà. È il suo primo Premium Live Event da campione dopo WrestleMania. Ma tutta questa roba del ‘non perderà mai contro Jacob Fatu’ per me sono cavolate.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu risponde ai fan che credono nella vittoria di Roman Reigns a Backlash

Notizie correlate

WWE: Jacob Fatu attacca Roman Reigns a Raw e si prende il match per BacklashFinale infuocato nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Jacob Fatu ha mandato un messaggio chiarissimo a Roman Reigns, chiudendo lo show con un attacco...

WWE: La prima sfida per Roman Reigns arriva in famiglia, Jacob Fatu chiede un match a BacklashIl Tribal Chief è tornato campione a WrestleMania e nel post-show ha dichiarato che è pronto a tornare un campione full-time.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: WWE | card e anticipazioni per la puntata di Raw Reigns risponde a Jacob Fatu; Una delle stelle di punta della WWE mette in discussione il predominio di Roman Reigns; WWE: Risultati WWE Raw 27-04-2026; WWE: Rivelate le prime quote di Backlash, ecco i favoriti.

WWE: card e anticipazioni per la puntata di Raw, Reigns risponde a Jacob FatuTutto pronto per una nuova puntata di WWE Raw, in programma questa sera dalla Sames Auto Arena Laredo, Texas. Lo show promette sviluppi importanti, soprattutto in vista di Backlash, con Roman Reigns ... zonawrestling.net

3 motivi per cui Jacob Fatu dovrebbe unirsi ai Bloodline e 2 per cui dovrebbe restare lontanoJacob Fatu sta valutando l'idea di unirsi al Bloodline della WWE, un dilemma che lo pone di fronte a una scelta difficile tra potere, lealtà e indipendenza. worldwrestling.it

Jacob Fatu, in una recente intervista a Get Up, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il match che lo attende questo sabato a #WWEBacklash contro il World Heavyweight Champion Roman Reigns. Secondo Fatu, si preannuncia una sfida straordinaria: ha di - facebook.com facebook