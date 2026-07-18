Ivan Ljubicic, direttore dell’alto rendimento della Federazione Francese di Tennis, ha commentato il torneo di Wimbledon disputato dagli atleti francesi. In un’intervista a L’Equipe, ha sottolineato che il talento da solo non basta per ottenere risultati, evidenziando come la costanza sia fondamentale. La performance degli atleti transalpini è risultata negativa e Ljubicic non si è detto sorpreso da questa situazione.

Ivan Ljubicic è il direttore dell’alto rendimento della FFT, la Federazione Francese di Tennis: intervistato da L’Equipe, ha tracciato il bilancio del torneo di Wimbledon giocato dagli atleti transalpini, non risultando sorpreso da una performance che può definirsi negativa. Ljubicic, infatti, ha affermato: “Non c’è sorpresa, il risultato non è buono, ma neanche inaspettato. Dobbiamo accettare dove ci troviamo, vogliamo risultati migliori, naturalmente, non possiamo costruire aspettative distanti dalla realtà “. L’analisi del momento transalpino: “ Il livello attuale è quello che è e dobbiamo lavorare per migliorarlo, continuiamo a credere nel nostro progetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ivan Ljubicic: “Il talento da solo non garantisce risultati, la costanza fa la differenza”

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