Ivan Ljubicic | Il talento da solo non garantisce risultati la costanza fa la differenza
Ivan Ljubicic, direttore dell’alto rendimento della Federazione Francese di Tennis, ha commentato il torneo di Wimbledon disputato dagli atleti francesi. In un’intervista a L’Equipe, ha sottolineato che il talento da solo non basta per ottenere risultati, evidenziando come la costanza sia fondamentale. La performance degli atleti transalpini è risultata negativa e Ljubicic non si è detto sorpreso da questa situazione.
Ivan Ljubicic è il direttore dell’alto rendimento della FFT, la Federazione Francese di Tennis: intervistato da L’Equipe, ha tracciato il bilancio del torneo di Wimbledon giocato dagli atleti transalpini, non risultando sorpreso da una performance che può definirsi negativa. Ljubicic, infatti, ha affermato: “Non c’è sorpresa, il risultato non è buono, ma neanche inaspettato. Dobbiamo accettare dove ci troviamo, vogliamo risultati migliori, naturalmente, non possiamo costruire aspettative distanti dalla realtà “. L’analisi del momento transalpino: “ Il livello attuale è quello che è e dobbiamo lavorare per migliorarlo, continuiamo a credere nel nostro progetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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