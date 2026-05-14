Matteo Berrettini | Il mio livello è molto alto ho solo bisogno di costanza nei risultati
Matteo Berrettini ha rilasciato una lunga intervista a Punto de Break, durante la quale ha parlato del suo stato attuale nel tennis. Ha dichiarato che il suo livello di gioco è molto alto e che il suo obiettivo è mantenere una costanza nei risultati. Il tennista ha anche commentato le sue recenti prestazioni e le sfide che deve affrontare per migliorare ulteriormente. Ha sottolineato l’importanza di lavorare con continuità per raggiungere i propri obiettivi.
Matteo Berrettini ha concesso una lunga intervista a Punto de Break, nella quale ha parlato della sua attuale fase della carriera, che lo vede ai margini della top 100 mondiale: l’azzurro è fiducioso di poter risalire la china, ma allo stesso tempo resterà sereno nel caso in cui non dovesse farcela a tornare in alto nel ranking ATP. L’ azzurro commenta la prestazione negativa offerta a Roma: “ Fa parte della carriera tennistica, ci sono settimane buone e altre meno. L’importante è guardare a lungo termine, ed è quello che ho sempre fatto durante la mia carriera. Bisogna cercare di migliorare ogni settimana in modo che le proprie capacità mentali, fisiche e tennistiche possano migliorare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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C’è tristezza e delusione per una partita a cui tenevo tanto. Sapevo che poteva essere complicata: la prima a Roma non è mai semplice e oggi non sono riuscito a gestire né il mio avversario né le emozioni. L’avventura romana di Matteo Berrettini si ferma s facebook
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