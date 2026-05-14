Matteo Berrettini ha rilasciato una lunga intervista a Punto de Break, durante la quale ha parlato del suo stato attuale nel tennis. Ha dichiarato che il suo livello di gioco è molto alto e che il suo obiettivo è mantenere una costanza nei risultati. Il tennista ha anche commentato le sue recenti prestazioni e le sfide che deve affrontare per migliorare ulteriormente. Ha sottolineato l’importanza di lavorare con continuità per raggiungere i propri obiettivi.

Matteo Berrettini ha concesso una lunga intervista a Punto de Break, nella quale ha parlato della sua attuale fase della carriera, che lo vede ai margini della top 100 mondiale: l’azzurro è fiducioso di poter risalire la china, ma allo stesso tempo resterà sereno nel caso in cui non dovesse farcela a tornare in alto nel ranking ATP. L’ azzurro commenta la prestazione negativa offerta a Roma: “ Fa parte della carriera tennistica, ci sono settimane buone e altre meno. L’importante è guardare a lungo termine, ed è quello che ho sempre fatto durante la mia carriera. Bisogna cercare di migliorare ogni settimana in modo che le proprie capacità mentali, fisiche e tennistiche possano migliorare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Il mio livello è molto alto, ho solo bisogno di costanza nei risultati”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Berrettini: “Ho giocato ad alto livello con Navone. Per me è una vittoria importante”Tra poche ore tornerà nuovamente in campo per un impegnativo match dei quarti di finale, ma nel mentre non nasconde la propria soddisfazione per una...

Tennis, Matteo Berrettini: “Voglio godermi i momenti e cercare di tornare al livello che avevo”Matteo Berrettini ha deciso di cominciare la sua stagione dalla terra rossa sudamericana.

Temi più discussi: Quello che tutti dobbiamo a Matteo Berrettini; Berrettini: Quello che sta facendo Sinner è impressionante, sono finite le parole. VIDEO; Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d'Italia 2026: Sono felice di essere qui; Berrettini esalta Sinner: Non si riesce a spiegare ciò che sta facendo.

Matteo Berrettini ha parlato della relazione con il nuovo membro del suo team Thomas Enqvist ?? Con Thomas abbiamo instaurato un legame forte in Laver Cup. Quando si è presentata l’occasione di coinvolgerlo nel mio percorso, non ho avuto alcun dubbi x.com

Internazionali di tennis, Berrettini eliminato al primo turno a Roma da Popyrin. Crollo in classificaSi infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL ... iltempo.it

Berrettini-Popyrin, primo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvOstacolo australiano per Matteo al debutto nel torneo di Roma: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo primo impegno al Foro Italico ... corrieredellosport.it