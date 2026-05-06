Jannik Sinner è il grande protagonista degli Internazionali d’Italia, dopo aver ottenuto cinque successi consecutivi nei tornei Masters 1000, un record nella storia del tennis. L’allenatore Ivan Ljubicic ha dichiarato che il giocatore deve recuperare energie sia fisiche sia mentali, sottolineando che i primi turni sono i più difficili e che la pressione non rappresenta un problema per lui. Sinner si presenta in forma dopo la vittoria a Madrid.

Jannik Sinner è indubbiamente il volto più atteso di questi Internazionali d’Italia. L’altoatesino, reduce dalla vittoria a Madrid, ha centrato quota cinque Masters 1000 consecutivi, un record senza precedenti nella storia del tennis. Ora il numero uno del mondo affronta una nuova sfida sulla terra rossa di casa. Sinner mette nel mirino il titolo al Foro Italico prima di concentrarsi sul grande obiettivo della stagione: il Roland Garros. Su Sinner è intervenuto anche Ivan Ljubicic che, a Sky Sport, ha così parlato del prossimo impegno dell’azzurro: “Queste giornate sono importanti soprattutto per recuperare le energie fisiche e mentali. Giocare un Masters 1000 di dieci giorni ti tiene attaccato al torneo per un periodo molto lungo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ivan Ljubicic: “Sinner deve recuperare energie fisiche e mentali. I primi turni sono i più complicati, non conta la pressione per lui””

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Belle le parole di Ljubicic, che non è certo l’ultimo passato dal Tennis per caso. Parole che condivido, quasi del tutto. Perché sì, forse Jannik in questo mese si è mostrato più forte sulla terra che su erba e cemento. Sì. Ma non è un cambio di preferenze di supe - facebook.com facebook