In Budapest si svolge la fase decisiva della Nations Cup 2026 di beach volley. L’Italia partecipa con team che si stanno confrontando con altre nazionali europee. La competizione si svolge sulla Beach Zone, dove sono in corso partite e incontri tra le diverse squadre. Durante l’evento vengono trasmesse immagini, analisi e interviste esclusive con gli atleti coinvolti.

La Nations Cup 2026 entra nella fase decisiva e l’Italia è tra le grandi protagoniste. Da Budapest, Beach Zone vi porta nel cuore della competizione europea riservata alle nazionali di beach volley, con immagini, analisi e interviste esclusive. La Nazionale femminile italiana ha chiuso la fase a gironi da imbattuta, conquistando il primo posto del proprio raggruppamento grazie a due vittorie e un pareggio, confermandosi tra le principali candidate al titolo. In campo maschile, invece, gli azzurri hanno terminato il girone al secondo posto e si giocano l’accesso alle semifinali nella sfida da dentro o fuori contro il Portogallo. Le inviate di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia protagonista a Budapest! Orsi Toth racconta la corsa alla Nations Cup

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