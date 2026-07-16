Nella prima giornata delle CEV Beach Volley Nations Cup Finals 2026 a Budapest, le squadre europee si sono affrontate nella fase a gironi. Le partite sono state disputate sulla spiaggia, con le nazionali che hanno mostrato le proprie formazioni e strategie. La giornata ha visto diverse vittorie e sconfitte tra le rappresentative europee, con incontri che si sono svolti in condizioni di tempo variabile.

Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format di OA Sport dedicato al beach volley internazionale. Analizziamo la prima giornata delle CEV Beach Volley Nations Cup Finals 2026 di Budapest, che ha visto le migliori nazionali europee sfidarsi nella fase a gironi. L’Italia femminile è stata protagonista assoluta, chiudendo la giornata con uno straordinario quattro su quattro. Le coppie Claudia Scampoli Giada Bianchi e Valentina Gottardi Reka Orsi Toth hanno conquistato due successi ciascuna, avvicinando le azzurre alla qualificazione ai quarti di finale. Nel torneo maschile, invece, gli azzurri Samuele Cottafava Gianluca Dal Corso e Davide Borraccino Marco Viscovich hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta, mantenendo intatte le possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Nations Cup, Italia in grande spolvero: il punto da Budapest | Beach Zone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nations Cup, Italia in grande spolvero: il punto da Budapest | Beach Zone

Notizie e thread social correlati

Beach Zone | L’Ungheria presenta la Nations Cup: viaggio dentro l’evento di BudapestLa Nations Cup di beach volley si terrà dal 16 al 19 luglio nella Piazza degli Eroi di Budapest.

Leggi anche: Italia all’assalto della Nations Cup: Budapest vale un titolo e un pass europeo. Tutti i big azzurri in campo!

Argomenti più discussi: CEV Nations Cup: domani a Budapest al via le finali, quattro le coppie azzurre in gara; World Rugby Ranking: come cambia la classifica dopo la seconda giornata di Nations Championship e Nations Cup; Rugby in diretta: le partite in tv e streaming nel weekend; World Cup: è super Italia! Nespoli d'argento e Borsani-Di Francesco ancora di bronzo.

Vi presentiamo il team italiano di @CounterStrike che ha vinto il qualifier nazionale @Byron_csgo @Bibu_cs @jonyzeracs @Pata_Jones Scr0cc0 Giocheranno a partire da questo venerdì, 17 luglio, per conquistare il loro posto alla Esports Nations cup! #E x.com

Sono legittimi i numeri della Nations Cup di Rematch? reddit