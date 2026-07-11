LIVE Italia-Francia 3-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | le azzurre volano in finale

Notizia in breve

Le nazionali femminili under 18 di volley hanno vinto 3-0 contro la Francia durante la partita valida per gli Europei 2026, qualificandosi per la finale. La squadra italiana ha ottenuto la vittoria con set di 25-17, 25-20 e 25-18. La gara si è svolta in diretta e ha visto le azzurre dominare l'incontro senza perdere un set. La finale si giocherà nelle prossime ore.