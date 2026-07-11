LIVE Italia-Francia 3-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | le azzurre volano in finale
Le nazionali femminili under 18 di volley hanno vinto 3-0 contro la Francia durante la partita valida per gli Europei 2026, qualificandosi per la finale. La squadra italiana ha ottenuto la vittoria con set di 25-17, 25-20 e 25-18. La gara si è svolta in diretta e ha visto le azzurre dominare l'incontro senza perdere un set. La finale si giocherà nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Le azzurre vincono meritatamente 3-0 contro le transalpine e conquistano meritatamente la finale. Dopo i primi due set dove comunque le francesi hanno espresso un buon livello di gioco, rendendo il match equilibrato, nella frazione finale hanno letteralmente dominato, con le avversarie oramai rassegnate. 25-8 AL CENTRO MANDA! L’ITALIA È IN FINALEEEEEE. BATTUTA 3-0 LA FRANCIA (25-21, 25-22, 25-8). 24-8 Zokou in diagonale. 24-7 Pessima ricezione francese: ci sono diciassette match point. 23-7 Battuta vincente azzurra. 22-7 Invasione francese. 21-7 Manda dal centro. 20-7 Lunga la battuta di Monari Gamba. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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