Italia così non va Approccio ancora morbido l’Australia dilaga in Nations Championship
L’Italia è uscita dal Nations Championship con una sconfitta pesante contro l’Australia a Perth. La squadra di Gonzalo Quesada ha terminato la prima fase con tre sconfitte, senza riuscire a lottare e mostrando una difesa insufficiente. La partita si è conclusa senza segnali di reazione e con un approccio ancora troppo morbido, che ha permesso agli avversari di dilagare.
Un tour da dimenticare, come troppo spesso è capitato d’estate all’Italia, che si conclude a Perth con una pesante sconfitta contro l’Australia. L’Italrugby di Gonzalo Quesada chiude con tre sconfitte la prima fase della Nations Championship e lo fa senza lottare, senz’anima e con una difesa bocciata su tutta la linea. Subito in difficoltà l’Italia, che dopo un fallo iniziale vede l’Australia spingere sui 5 metri offensivi. Diversi i vantaggi segnalati dall’arbitro e alla fine, al 4’ è Canham ad allungarsi e schiacciare per il 5-0 iniziale. Continuano a fare il match i wallabies, con gli azzurri chiusi nella loro metà campo e molto fallosi. E al 9’ giocata spettacolare – un po’ fortunosa – che libera Wright che va fino in fondo e Australia va sul 12-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Loscura storia dellAustralia che nessuno racconta
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