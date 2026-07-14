La partita tra Australia e Italia si svolgerà questo sabato come ultima tappa del tour estivo dell’Italia nel Nations Championship 2026. La competizione coinvolge dodici nazionali di rugby di alto livello. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario e dettagli di programmazione ancora da comunicare. La sfida si inserisce nella prima edizione di questa nuova competizione internazionale.

Si chiude questo sabato il tour estivo l’Italia del rugby nella prima edizione del Nations Championship, la nuova competizione internazionale che riunisce le migliori dodici nazionali del panorama mondiale. Gli azzurri di Gonzalo Quesada saranno impegnati sabato 18 luglio a Perth contro l’Australia, arrivando all’appuntamento dopo i ko subiti contro Giappone e All Blacks. L’Italia arriva all’appuntamento, come detto, dopo le sconfitte subite a Tokyo e Wellington, due ko molto diversi tra loro.. Se con il Giappone il match è stato da dimenticare, contro gli All Blacks hanno giocato benissimo nel primo tempo, subendo solo nella ripresa la netta superiorità neozelandese (oltre a scelte arbitrali quanto meno discutibili). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© Oasport.it - Dove vedere in tv Australia-Italia, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HOW TO WATCH! Nations Championship & Nations Cup + Round 2 Schedule & Stream!

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Nuova Zelanda-Italia, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streamingLa partita tra Nuova Zelanda e Italia si gioca come secondo impegno dell’Italia nel Nations Championship, la competizione internazionale di rugby con...

Dove vedere in tv Giappone-Italia, Nations Championship 2026: orario, programma, streamingLa partita tra Giappone e Italia si gioca questa sera e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Temi più discussi: Nations Championship: il programma tv e streaming della seconda giornata; Formazioni Australia-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Canada-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming; Mondiali in chiaro, la programmazione completa: ecco le partite in TV.

Original GIRL ITALIAN NAMES reddit

Dove vedere Australia-Egitto in tv e streaming: solo DAZN o anche RAI?Dove vedere Australia-Egitto in Tv e streaming: nuovo appuntamento per i Mondiali 2026 con i sedicesimi di finale. Fischio d'inizio alle 20.00 italiane con una sfida che preannuncia spettacolo. Dove v ... msn.com

Australia Egitto streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Australia Egitto streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali di calcio 2026 in programma stasera. Tutte le info ... tpi.it