Australia-Italia oggi in tv Nations Championship rugby 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 12.10 italiane si gioca la partita tra Australia e Italia nel Nations Championship 2026 di rugby. La sfida si svolge all’HBF Park di Perth. L’Italia, allenata dal commissario tecnico sostituto, affronterà l’Australia in una gara valida per il torneo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming.

Proseguirà oggi, sabato 18 luglio, alle ore 12.10 italiane, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada (squalificato) scenderà in campo in casa dell’ Australia, nella sfida che si giocherà all’ HBF Park di Perth. Rispetto alla sconfitta patita in casa della Nuova Zelanda nella seconda giornata, il tecnico degli azzurri opererà ben nove cambi nella formazione iniziale, con le scelte condizionale anche dagli infortuni di Tommaso Allan e Lorenzo Cannone e dalla squalifica di Niccolò Cannone. Per il match della terza giornata del Nations Championship 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Wallabies v France Highlights | Nations Championship 2026 | Round 2

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