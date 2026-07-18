Italia-Argentina oggi Nations League volley 2026 | orario tv programma streaming

Notizia in breve

L’Italia affronta l’Argentina nel match di Nations League di volley 2026, programmato per sabato 18 luglio alle 12. La partita si giocherà in Italia e sarà trasmessa in diretta streaming. L’obiettivo degli azzurri è ottenere un’altra vittoria per avvicinarsi alle Finali. Dopo aver vinto contro il Belgio, la squadra cerca di mantenere il ritmo e migliorare la propria posizione in classifica. La gara rappresenta un passo importante nel percorso verso le fasi finali del torneo.