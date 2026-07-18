Italia-Argentina oggi Nations League volley 2026 | orario tv programma streaming
L’Italia affronta l’Argentina nel match di Nations League di volley 2026, programmato per sabato 18 luglio alle 12. La partita si giocherà in Italia e sarà trasmessa in diretta streaming. L’obiettivo degli azzurri è ottenere un’altra vittoria per avvicinarsi alle Finali. Dopo aver vinto contro il Belgio, la squadra cerca di mantenere il ritmo e migliorare la propria posizione in classifica. La gara rappresenta un passo importante nel percorso verso le fasi finali del torneo.
In cerca di un’altra vittoria per avvicinare concretamente le Finals. Dopo aver rilanciato la propria corsa con il convincente successo sul Belgio, l’Italia torna in campo sabato 18 luglio alle 12.20 italiane all’Asue Arena di Osaka per affrontare l’Argentina nel terzo impegno della Pool 9 della Volleyball Nations League 2026. Un successo permetterebbe agli azzurri di compiere un passo quasi decisivo verso la qualificazione alla Final Eight, rimandando all’ultima sfida con Cuba soltanto il compito di chiudere i conti. La classifica mette la Nazionale di Ferdinando De Giorgi in una posizione favorevole, ma non ancora al sicuro. Con sei vittorie e 20 punti, l’Italia occupa il quinto posto alle spalle di Giappone, Stati Uniti, Polonia e Slovenia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italy ArgentinaMen's Volleyball Friendly Match
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