Dove vedere in tv Italia-Argentina Nations League volley 2026 | orario programma streaming

La partita Italia-Argentina di Nations League volley 2026 si gioca oggi, con l’Italia che affronta l’Argentina nella penultima giornata della fase preliminare. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. L’Italia ha già giocato contro Giappone e Belgio. L’orario di inizio e il programma dettagliato non sono ancora stati comunicati.

Dopo aver affrontato il Giappone e il Belgio, l’Italia si appresta a disputare la penultima partita della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo a Osaka (Giappone) per fronteggiare l’Argentina in un testa a testa di fondamentale importanza per la qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante: non sono ammessi passi falsi, un successo rappresenterebbe un passo in avanti fondamentale verso gli atti conclusivi.ù L’appuntamento è per sabato 18 luglio alle ore 12.20 italiane. I Campioni del Mondo hanno battuto l’Albiceleste nell’amichevole disputata un paio di settimane fa a Trento, ma chiaramente si ripartirà da zero e con un’elevata posta in palio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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