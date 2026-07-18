Italia-Argentina oggi in tv Nations League volley 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 12, l’Italia affronta l’Argentina in una partita di Nations League volley 2026. La squadra cerca una vittoria per avvicinarsi alle Finals, dopo aver ottenuto un successo contro il Belgio. La partita sarà visibile in streaming e in diretta televisiva.

In cerca di un’altra vittoria per avvicinare concretamente le Finals. Dopo aver rilanciato la propria corsa con il convincente successo sul Belgio, l’Italia torna in campo sabato 18 luglio alle 12.20 italiane all’Asue Arena di Osaka per affrontare l’Argentina nel terzo impegno della Pool 9 della Volleyball Nations League 2026. Un successo permetterebbe agli azzurri di compiere un passo quasi decisivo verso la qualificazione alla Final Eight, rimandando all’ultima sfida con Cuba soltanto il compito di chiudere i conti. La classifica mette la Nazionale di Ferdinando De Giorgi in una posizione favorevole, ma non ancora al sicuro. Con sei vittorie e 20 punti, l’Italia occupa il quinto posto alle spalle di Giappone, Stati Uniti, Polonia e Slovenia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ARGENTINA - ITALIA | FINAL | COPA DE LAS NACIONES 2026

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Oggi contro la svizzera alle dieci di sera in Argentina (le tre del mattino in Italia) x.com

Do Italians support Argentina or Spain in the finale ? reddit

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