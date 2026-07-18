È stato annunciato l’avvio di un corso di formazione per aspiranti piloti di aerei, con un’età minima di 17 anni per iscriversi. La selezione è aperta a giovani che desiderano intraprendere la carriera di pilota e prevede un percorso di formazione specifico. Il programma mira a preparare i partecipanti alle future responsabilità di volo, con un focus su formazione teorica e pratica.

Prepararsi alla professione di pilota di aerei già a 17 anni. È l’età minima richiesta per poter partecipare alla selezione per i corsi “Multi pilot licence” (Mpl) che Ita Airways ha organizzato per la prima volta dalla sua partenza operativa nel 2021: l’obiettivo la formazione di circa 280 piloti nei prossimi quattro anni, con corsi della durata di 21 mesi. La selezione dei candidati inizierà a luglio, mentre i primi corsi prenderanno il via ad ottobre. Per partecipare alle selezioni sarà necessario - come detto - avere almeno 17 anni, poi possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo equivalente, oltre a un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, e della lingua inglese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ita Airways, al via il corso di formazione piloti: età minima 17 anni

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