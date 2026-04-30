Nasce a bordo di un aereo diretto a Fiumicino Il benvenuto al piccolo dalla crew di Ita Airways – La foto

Una donna ha dato alla luce un bambino a bordo di un aereo diretto a Fiumicino, partito da Dakar nella notte. La nascita è avvenuta durante il volo, senza che la gestazione fosse arrivata ai tempi previsti. A bordo, il personale di bordo di Ita Airways ha assistito la donna e ha accolto il neonato con un caloroso benvenuto. La foto della scena mostra il piccolo e i membri dell’equipaggio che lo tengono in braccio.

Ha deciso di nascere su un volo aereo partito da Dakar la scorsa notte e diretto a Roma Fiumicino, senza aspettare i canonici nove mesi. La mamma, dopo un’ora dal decollo, incinta al settimo mese, ha iniziato ad entrare in travaglio ed è stata assistita nel parto ad alta quota dallo staff presente a bordo e due passeggere: un medico e un’infermiera. La donna e il piccolo stanno bene, tanto che prima di ricevere l’assistenza sanitaria necessaria dopo l’atterraggio c’è stato anche il tempo di scattare un dolce selfie. Lo scatto con bimbo e neomamma a bordo del volo AZ855 Ita Airways: «Auguriamo al bimbo una splendida vita piena di gioie». A raccontare del particolare parto è stata la compagnia del volo AZ855, Ita Airways che in una nota si rallegra del lieto evento.🔗 Leggi su Open.online

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