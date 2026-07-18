Isola ecologica pronta Si può smaltire sempre | Saremo più virtuosi
L’isola ecologica di via Albaron a Casalpusterlengo è stata riaperta dopo il rinnovo. L’intervento di aggiornamento del centro di raccolta è stato completato e il servizio è ora disponibile per il pubblico. Con i lavori terminati, sarà possibile smaltire i rifiuti in modo più efficiente e continuo. La struttura è tornata operativa e accessibile agli utenti senza interruzioni. La riapertura si inserisce in un piano di miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Terminato l’intervento di rinnovo del centro di raccolta di via Albaron a Casalpusterlengo, da oggi la riapertura al pubblico. "Grazie a nuovi ecocompattatori accessibili dall’esterno, si potrà conferire rifiuti differenziati anche durante la chiusura del servizio e l’obiettivo è aumentare la differenziata dall’attuale 75% almeno di 10 punti percentuali. Siamo i primi ad averli nel territorio". Ieri mattina l’amministrazione comunale di Casalpusterlengo ha inaugurato il rinnovato Centro di Raccolta Differenziata di via Albaron (realizzato da Bua Srl e con i subappaltatori Marino Costruzioni e gestito dalla ditta Colombo Biagio, ndr), al termine di un importante intervento di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Ferrante (Carrozzine determinate): "L'isola ecologica di via Carducci va spostata, si facciano più stalli per disabili"L’isola ecologica di via Carducci dovrebbe essere spostata, secondo l’associazione, per permettere l’installazione di più stalli riservati a persone...
Leggi anche: Agrivoltaico tra ’stop’ e sempre più progetti: "La transizione ecologica non si fa su carta bianca"
Si parla di: Isola ecologica pronta. Si può smaltire sempre: Saremo più virtuosi; Inquinamento, indagini dei carabinieri sulla discarica di Ponza.
Barra, furbetti scaricano davanti l’isola ecologica: idea di un parco greenUn frigorifero, tanti pezzi di mobilio, un’automobile per bambini e tanti altri rifiuti. Tutti abbandonati in strada in via Mastellone a Barra, nella zona orientale di Napoli, proprio davanti l’isola ... ilmattino.it