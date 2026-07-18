Isola ecologica pronta Si può smaltire sempre | Saremo più virtuosi

Notizia in breve

L’isola ecologica di via Albaron a Casalpusterlengo è stata riaperta dopo il rinnovo. L’intervento di aggiornamento del centro di raccolta è stato completato e il servizio è ora disponibile per il pubblico. Con i lavori terminati, sarà possibile smaltire i rifiuti in modo più efficiente e continuo. La struttura è tornata operativa e accessibile agli utenti senza interruzioni. La riapertura si inserisce in un piano di miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti urbani.