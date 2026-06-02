Ferrante Carrozzine determinate | L' isola ecologica di via Carducci va spostata si facciano più stalli per disabili

Notizia in breve

L’isola ecologica di via Carducci dovrebbe essere spostata, secondo l’associazione, per permettere l’installazione di più stalli riservati a persone con disabilità. La richiesta mira a migliorare la situazione di accesso e parcheggio per chi ha esigenze specifiche, ritenendo che il Comune possa intervenire modificando la posizione dell’isola ecologica. La proposta è stata avanzata come soluzione a una presunta scelta non corretta, con l’obiettivo di favorire la mobilità dei disabili.