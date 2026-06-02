Ferrante Carrozzine determinate | L' isola ecologica di via Carducci va spostata si facciano più stalli per disabili
L’isola ecologica di via Carducci dovrebbe essere spostata, secondo l’associazione, per permettere l’installazione di più stalli riservati a persone con disabilità. La richiesta mira a migliorare la situazione di accesso e parcheggio per chi ha esigenze specifiche, ritenendo che il Comune possa intervenire modificando la posizione dell’isola ecologica. La proposta è stata avanzata come soluzione a una presunta scelta non corretta, con l’obiettivo di favorire la mobilità dei disabili.
“Una scelta sbagliata: il Comune può rimediare spostando l’isola ecologica e istituendo gli stalli per persone con disabilità”. Il presidente dell’associazione Carrozzine determinate, Claudio Ferrante, entra nel dibattito nato attorno alla realizzazione dell’isola informatizzata pr la raccolta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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