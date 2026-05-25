È stato respinto un progetto di impianto agrivoltaico denominato Rivanazzano. La decisione riguarda un’installazione prevista in un’area agricola, che era in fase di autorizzazione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del rifiuto. Nel frattempo, si registrano più proposte di impianti agrivoltaici, ma alcune incontrano ostacoli nelle autorizzazioni. La questione rimane al centro di discussioni tra enti pubblici e aziende agricole.

Bocciato il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato ’Rivanazzano’, che si doveva realizzare tra l’Oltrepò Pavese e l’Alessandrino, è stata avviata la procedura provinciale di verifica di assoggettabilità a Via per un impianto agrivoltaico che si dovrebbe realizzare nel comune di Pieve Albignola. A Rivanazzano il progetto prevedeva un impianto di potenza pari a 25.131,6 kWp con le relative opere connesse proposto dalla società Eco Sunharvest srl. "La documentazione progettuale non risulta pienamente rispondente a quanto richiesto con la nota di completamento documentale – si legge nel decreto dell’Amminisrazione provinciale –. La società proponente non ha fornito la completa documentazione richiesta necessaria ai fini dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agrivoltaico tra ’stop’ e sempre più progetti: "La transizione ecologica non si fa su carta bianca"

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