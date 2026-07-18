Sette minorenni sono stati portati in ospedale dopo aver accusato malori durante una serata in discoteca a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il locale è stato evacuato e sono in corso indagini per verificare la capienza e le cause dei malori.

Paura a Casamicciola Terme. Una notte di festa si è trasformata in un’emergenza sanitaria a Casamicciola Terme, sull’isola d’ Ischia, dove sette ragazzi, tutti minorenni, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Anna Rizzoli dopo aver accusato gravi malori durante una serata in discoteca. L’intervento della Polizia di Stato ha portato all’evacuazione del locale e all’interruzione immediata della musica, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. I malori durante la serata: sette giovani ricoverati. L’allarme è scattato poco dopo le 2.30, quando un primo ragazzo si è sentito male nei pressi del bar della discoteca ed è stato accompagnato all’esterno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ischia, sette minorenni finiscono in ospedale dopo una serata in discoteca: locale evacuato, indagini sulla capienza

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Ischia, alcol e malori per il caldo: sette in ospedale dopo la discoteca

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