Ischia coma etilico e colpi di calore | sette giovani in ospedale dopo una serata in discoteca

Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte all’ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. I ragazzi sono stati portati in ospedale per sospetto coma etilico e colpi di calore. Le condizioni di alcuni sono ancora sotto osservazione, mentre gli altri sono stati dimessi. La serata si è conclusa con interventi di soccorso per i malori riscontrati tra i partecipanti.

Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Secondo una prima ricostruzione, il locale, dove era in programma un evento con alcuni dj ospiti, era particolarmente affollato. Il primo intervento si è reso necessario poco dopo le 2.30, quando un ragazzo si è sentito male nei pressi del bar ed è stato accompagnato all'esterno dal personale della discoteca. Nel giro di meno di un'ora altri sei giovani hanno perso conoscenza. Sul posto era nel frattempo arrivata una pattuglia del Commissariato isolano della Polizia di Stato per un controllo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Coma etilico e colpi di calore: sette giovani in ospedale dopo una serata in discoteca

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