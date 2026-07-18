Ischia sette giovani in ospedale dopo una serata in discoteca | tre in coma etilico

Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati in ospedale a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, dopo una serata in discoteca. Tre di loro si trovano in coma etilico, mentre gli altri hanno manifestato vari malori. Le autorità stanno indagando sulle cause dei malori e sull’eventuale coinvolgimento di sostanze. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi medici specifici o sull’identità dei coinvolti.

Notte di paura a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, dove sette giovani, alcuni dei quali minorenni, sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori durante una serata in discoteca. L'allarme è scattato intorno alle 2.30, quando un ragazzo si è sentito male nei pressi del bar del locale ed è stato accompagnato all'esterno dagli addetti alla sicurezza. Nel giro di poco tempo altri sei giovani hanno accusato malesseri, con alcuni che hanno perso conoscenza. Nel frattempo sul posto era presente una pattuglia del Commissariato di Ischia per un controllo. Gli agenti, resisi conto della gravità della situazione, hanno disposto l'interruzione della musica e l'evacuazione della discoteca per consentire i soccorsi in sicurezza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Coma etilico e colpi di calore: sette giovani in ospedale dopo una serata in discoteca

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