Sette giovani sono stati trasportati in ospedale a Ischia nella notte, dopo aver partecipato a una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Durante l’evento, alcuni hanno accusato malori come coma etilico e colpi di calore. I soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno accompagnato i giovani in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute attuali o sulle cause specifiche dei malori.

Sette giovani sono stati ricoverati nella notte all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Tra di loro vi sono anche dei minori. Sarebbero rimasti vittime di coma etilico e colpi di calore, quando la polizia è arrivata sul posto in nottata ha ordinato la sospensione della musica e ha cominciato con gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, il locale, dove era in programma un evento con alcuni dj ospiti, era particolarmente affollato. Il primo intervento per malore si è reso necessario poco dopo le 2.30, quando un giovane si è sentito male nei pressi del bar della discoteca ed è stato accompagnato all'esterno dal personale del locale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Ischia, sette giovani ricoverati dopo una serata in discoteca: vittime di coma etilico e colpi di calore

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Coma etilico e colpi di calore: sette giovani in ospedale dopo una serata in discoteca

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