A Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, sette giovani hanno perso conoscenza e accusato malori in una discoteca e nelle vicinanze nella notte. La serata è stata sospesa e le autorità hanno avviato accertamenti. Tra i coinvolti ci sono anche minorenni. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dei malori o sulle eventuali sostanze coinvolte. La situazione si è verificata in un arco di meno di un’ora.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Malori in serie durante la notte: coinvolti anche alcuni minorenni. Una notte di paura a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, dove sette giovani hanno accusato malori e hanno perso conoscenza nel giro di meno di un’ora all’interno e nei pressi di una discoteca. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche alcuni minorenni. Tutti sono stati trasferiti all’ ospedale Rizzoli di Ischia, dove sono rimasti sotto osservazione. Secondo le prime informazioni, nessuno dei ragazzi sarebbe in pericolo di vita. L’intervento dei soccorsi dopo il primo malore. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 di notte, quando gli agenti del commissariato di polizia di Ischia e il personale del 118 sono intervenuti dopo la segnalazione di un giovane che aveva accusato un malore vicino al bar della discoteca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ischia, sette giovani perdono i sensi in discoteca: sospesa la serata a Casamicciola

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