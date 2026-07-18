Ischia | caos in discoteca a Casamicciola sette ragazzi ricoverati in ospedale

Notizia in breve

A Casamicciola, sette giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato malori in una discoteca affollata. La serata si è trasformata in un episodio di caos, con l'intervento delle forze dell'ordine. Sono in corso verifiche sulla capacità massima del locale e sulla sicurezza dell’evento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle condizioni di salute dei ragazzi.