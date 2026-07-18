Ischia | caos in discoteca a Casamicciola sette ragazzi ricoverati in ospedale
A Casamicciola, sette giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato malori in una discoteca affollata. La serata si è trasformata in un episodio di caos, con l'intervento delle forze dell'ordine. Sono in corso verifiche sulla capacità massima del locale e sulla sicurezza dell’evento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle condizioni di salute dei ragazzi.
Notte di paura a Ischia: sette giovani finiscono in ospedale dopo una serie di malori in una discoteca sovraffollata. Indagini in corso sulla capienza. Una notte all’insegna del divertimento si è trasformata in un incubo per un gruppo di ragazzi nel cuore della movida estiva. Sull’isola di Ischia, precisamente nel territorio del comune di Casamicciola Terme, sette giovani — tra i quali figurano anche alcuni adolescenti minorenni — sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso in seguito a gravi malori accusati mentre si trovavano all’interno di un locale da ballo notturno. I dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di salute dei pazienti sono stati resi noti dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it
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