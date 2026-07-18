Ischia serata in discoteca finisce in ospedale | sette giovani tra coma etilico e colpi di calore

Notizia in breve

Sette giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo una serata in discoteca a Ischia. Quattro di loro sono in coma etilico, mentre altri tre sono stati colpiti da colpi di calore. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell’accaduto.