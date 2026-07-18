Ischia | migliorano i sette minorenni soccorsi in discoteca dimessi quasi tutti i ragazzi

Notizia in breve

Sette minorenni ricoverati a Ischia dopo un episodio in discoteca stanno migliorando e quasi tutti sono stati dimessi. Le condizioni dei ragazzi sono state influenzate da un abuso di alcol combinato con alte temperature. La notte di caos ha portato al loro ricovero, ma attualmente non sono più in ospedale. La situazione si è stabilizzata, con i giovani che si sono ripresi dalle conseguenze dell’incidente.