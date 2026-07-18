Ischia | migliorano i sette minorenni soccorsi in discoteca dimessi quasi tutti i ragazzi
Sette minorenni ricoverati a Ischia dopo un episodio in discoteca stanno migliorando e quasi tutti sono stati dimessi. Le condizioni dei ragazzi sono state influenzate da un abuso di alcol combinato con alte temperature. La notte di caos ha portato al loro ricovero, ma attualmente non sono più in ospedale. La situazione si è stabilizzata, con i giovani che si sono ripresi dalle conseguenze dell’incidente.
Migliorano i sette minorenni ricoverati a Ischia dopo la notte di caos in discoteca: quasi tutti dimessi, accertato l’abuso di alcol aggravato dal grande caldo. Arrivano notizie rassicuranti sul fronte sanitario dopo i drammatici eventi della scorsa notte che hanno visto coinvolto un gruppo di giovanissimi frequentatori della movida estiva. Sull’isola di Ischia, le condizioni di salute dei sette adolescenti trasferiti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli sono sensibilmente migliorate. I ragazzi avevano accusato gravi malori mentre si trovavano all’interno dell’unico locale da ballo attualmente in attività sul lungomare del comune di Casamicciola Terme. 🔗 Leggi su 2anews.it
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