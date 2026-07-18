Iran raid di Teheran su Bahrein Giordania e Kuwait – La diretta
Settima notte di scontri tra Stati Uniti e Iran con raid di Teheran su Bahrein, Giordania e Kuwait. Il Comando Centrale americano ha colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime di Teheran. Nessuna informazione su eventuali vittime o danni specifici. Le operazioni continuano senza interruzioni da parte delle parti coinvolte.
Settima notte consecutiva di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il Comando Centrale Usa (Centcom) ha colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime di Teheran. La Repubblica Islamica, invece, prosegue i raid contro Bahrein, Giordania e Kuwait, con quest’ultimo Paese che ha sospeso i voli in seguito alle offensive. Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi sabato 18 luglio Inizio diretta: 180726 07:00 Fine diretta: 180726 23:59 Punti chiave. 09:56 180726 Il Bahrein attiva nuovamente l'allarme aereo per possibile attacco missilistico Il Bahrein ha attivato per la seconda volta le sirene di allarme aereo, invitando i residenti a cercare riparo dopo aver rilevato la possibile presenza di droni o missili in arrivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Iran's Retaliatory Strikes Hit US Bases In Jordan, Kuwait And Bahrain After Fresh US Attacks
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