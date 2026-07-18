Iran ponte distrutto da raid Usa | autostrada interrotta a Bandar Abbas

Da lapresse.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno condotto un raid che ha distrutto un ponte e due gallerie lungo un’autostrada principale tra Hajiabad e Bandar Abbas, sulla costa di Hormuz. L’attacco ha causato l’interruzione del traffico sulla strada, che collega le due località. Non sono stati riportati dettagli su eventuali vittime o danni collaterali. La zona interessata si trova in una regione strategica e di grande importanza per il traffico commerciale e militare.

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Gli ultimi attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran hanno danneggiato un ponte e due gallerie, interrompendo il traffico su una delle principali autostrade che collega Hajiabad con Bandar Abbas, città costiera che si affaccia su Hormuz. Teheran ha inoltre segnalato raid contro la strategica isola di Qeshm, situata all’interno dello Stretto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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