Iran ponte distrutto da raid Usa | autostrada interrotta a Bandar Abbas

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto un raid che ha distrutto un ponte e due gallerie lungo un’autostrada principale tra Hajiabad e Bandar Abbas, sulla costa di Hormuz. L’attacco ha causato l’interruzione del traffico sulla strada, che collega le due località. Non sono stati riportati dettagli su eventuali vittime o danni collaterali. La zona interessata si trova in una regione strategica e di grande importanza per il traffico commerciale e militare.