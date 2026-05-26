Le forze armate statunitensi hanno condotto diversi raid definiti "di autodifesa" nel sud dell' Iran contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane che stavano - a dire degli americani - cercando di posare mine. Lo ha riferito il Comando centrale degli Stati uniti, spiegando che le operazioni sono state effettuate "per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane". HORMUZ - Gli attacchi sono avvenuti mentre negoziatori iraniani erano in Qatar per colloqui sulla fine della guerra e rischiano di complicare un possibile accordo che il presidente Usa Donald Trump ha indicato come via per riaprire lo Stretto di Hormuz e attenuare la più grave interruzione energetica degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, nuovo raid Usa: "Obiettivo Bandar Abbas". E Israele attacca il Libano "oltre la linea gialla"

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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