Nelle prime ore di giovedì, i militari statunitensi hanno condotto un attacco contro l’aeroporto di Iranshahr, in Iran. L’intervento ha provocato la morte di almeno una persona. Le immagini mostrano i danni alla pista e alle strutture dell’aeroporto, mentre non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle motivazioni dell’operazione o sui possibili ulteriori sviluppi. L’attacco si inserisce in una serie di azioni militari statunitensi contro obiettivi iraniani nelle ultime settimane.

Nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l’ Iran. Nelle prime ore di giovedì mattina, i militari americani hanno colpito l’ aeroporto di Iranshahr, uccidendo almeno una persona. Preso di mira anche il ponte ferroviario di Aq Tekeh Khan, nel nord-est del Paese. Esplosioni sono state segnalate pure in diverse regioni costiere strategiche, tra cui le città portuali di Bandar Abbas, Sirik, Chabahar e Bushehr. Nelle immagini, girate con i cellulari da cittadini iraniani, si vede il fuoco divampare in lontananza e una colonna di fumo levarsi alta sulla città. Impressionante anche il rumore, forte nonostante il video sia stato realizzato lontano dal luogo dell’esplosione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, attacchi Usa nella notte: le immagini del raid su Bandar Abbas

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