Iran nuovo raid Usa | le immagini degli attacchi

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi in Iran, la settima notte consecutiva di raid incrociati. Il Comando Centrale americano ha riferito di aver colpito obiettivi come siti di sorveglianza, infrastrutture militari logistiche, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Le operazioni sono state confermate tramite immagini degli attacchi diffuse nelle ultime ore.

Settima notte consecutiva di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il Comando Centrale Usa ha dichiarato di aver colpito “siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime” di Teheran. Missili e droni sono stati intercettati in Kuwait, Iraq e Giordania mentre in Bahrein sono risuonate le sirene antiaeree. Lega, pochi militanti alla serata per Bossi e Maroni. Calderoli: “Chi è rimasto a casa è un traditore” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, le immagini della distruzione dopo gli attacchi USA-Israele

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