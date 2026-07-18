Dopo 39 giorni dall’annuncio dell’Offerta Pubblica di Acquisto da parte di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi, il consiglio di amministrazione della banca toscana ha espresso scetticismo circa l’operazione. In particolare, ha evidenziato che il premio del 12,5% offerto agli azionisti è inferiore agli standard di mercato, che di solito superano il 30%. Nei prossimi giorni, è prevista un’incontro tra i rappresentanti di Intesa e Confindustria per discutere della proposta e delle criticità evidenziate.

Trentanove gorni dopo l’Opas lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, giovedì pomeriggio è arrivata la prima forte riposta del Cda della Rocca: scetticismo sul progetto, inadeguato il premio offerto (12,5%) rispetto agli standard di mercato, (che solitamente superano il 30%). Rocca Salimbeni alza il tiro e chiede una valorizzazione più equa mentre resta in pista l’alternativa di Banco BPM. Intanto, però, i vertici di Intesa si sono già mossi sul territorio incontrando – come anticipato da La Nazione – l’amministrazione comunale di Siena e contattando imprenditori e il mondo produttivo. Il 24 luglio incontro in Confindustria. Marco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intesa incontrerà Confindustria: "Vedo criticità sull’Opas. MPS rischia di scomparire"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le reazioni internazionali all’opas di Intesa Sanpaolo su MpsL’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena sta attirando l’attenzione dei...

Mps, Opas di Intesa. Cimbri (Unipol): “Storia continua in forma e dimensioni diverse”Il presidente di Unipol ha annunciato che la società continuerà a operare in modo diverso rispetto al passato, anche dopo l’OPA lanciata da Intesa...

Si parla di: Intesa incontrerà Confindustria: Vedo criticità sull’Opas. MPS rischia di scomparire.

Intesa incontrerà Confindustria: Vedo criticità sull’Opas. MPS rischia di scomparireIl presidente della delegazione Industriali di Siena Marco Busini conferma le nostre anticipazioni Abbiamo volutamente spostato l’incontro dopo il cda del Monte dei Paschi. Noi ascolteremo. lanazione.it

Intesa Sanpaolo e Confindustria lanciano ZES 2.0: 60 miliardi di euro per investimenti, infrastrutture e crescita del MezzogiornoI dati del Check-up Mezzogiorno 2026, elaborato da Confindustria e SRM, evidenziano una crescita del Pil meridionale dell’8,3% tra il 2019 e il 2025, superiore al 6,3% registrato a livello nazionale ... affaritaliani.it