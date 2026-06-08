Il presidente di Unipol ha annunciato che la società continuerà a operare in modo diverso rispetto al passato, anche dopo l’OPA lanciata da Intesa Sanpaolo su un’altra banca. Ha specificato che il progetto strategico dell’azienda rimarrà invariato, anche se in una forma e dimensioni diverse. La comunicazione è arrivata nel contesto di un’operazione di acquisizione e di riorganizzazione nel settore bancario.

Il presidente di Unipol Carlo Cimbri ha presentato il progetto strategico della società finanziaria bolognese a valle dell’ Opas promossa da Intesa Sanpaolo su Mps. Il consiglio di amministrazione del gruppo assicurativo ha approvato un accordo con Intesa che prevede, in caso di successo dell’Opas, l’acquisizione di una banca operante con il marchio Montepaschi composta da 635 filiali e da gran parte delle strutture centrali necessarie a garantirne l’autonomia operativa. Le attività verrebbero successivamente integrate nel gruppo Bper. Cimbri: “Operazione con Intesa ha radici più antiche”. Questa operazione su Mps con Intesa “ha radici più... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mps, Opas di Intesa. Cimbri (Unipol): “Storia continua in forma e dimensioni diverse”

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