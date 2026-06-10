L’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena sta attirando l’attenzione dei media economico-finanziari internazionali.

L’ offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria lanciata da Intesa San Paolo sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, com’era prevedibile, viene osservata con attenzione dalla stampa economico-finanziaria internazionale. Non solo perché viene visto come un passaggio destinato a incidere sugli equilibri del credito italiano, ma anche per le possibili implicazioni a livello europeo. LEGGI ANCHE: Mps, Bpm e Delfin: gli intrecci nascosti dietro il nuovo risiko Il Financial Times scrive di «ultimo colpo di scena». Il Financial Times definisce la mossa di Intesa Sanpaolo su Mps «l’ultimo colpo di scena» della lunga stagione di consolidamento del credito italiano, accogliendola favorevolmente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le reazioni internazionali all’opas di Intesa Sanpaolo su Mps

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