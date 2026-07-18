Inter tutto il club con Lautaro | il Toro vale oro e per i nerazzurri è incedibile

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è rimasto con il club anche durante la finale del Mondiale, mentre l’Inter ha ribadito che il giocatore è incedibile. La società nerazzurra considera il suo valore molto alto e non intende cederlo. La partecipazione dell’attaccante argentino alla finale ha attirato l’attenzione, ma l’Inter ha confermato che Lautaro rimarrà sotto contratto.

di Alberto Petrosilli L’Inter tifa Argentina: Lautaro trascina l’Albiceleste e il suo valore continua a crescere. La valutazione del club. In casa Inter l’attesa per la finale del Mondiale si vive con un unico grande desiderio: vedere Lautaro Martinez alzare il trofeo con l’ Argentina. Fatta eccezione per Josep Martinez, portiere spagnolo arrivato in nerazzurro, il tifo dello spogliatoio e della dirigenza è tutto per il proprio capitano, protagonista assoluto della rassegna iridata. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il Toro ha confermato di essere uno degli attaccanti più decisivi del panorama internazionale. Dopo aver raggiunto il Mondiale in condizioni fisiche eccellenti, ha saputo trascinare la Selección con prestazioni di alto livello, consolidando ulteriormente il proprio status. 🔗 Leggi su Internews24.com

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