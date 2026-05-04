Inter quanto vale lo scudetto? L’incasso dei nerazzurri con il tricolore

Domenica 3 maggio, l'Inter ha vinto 2-0 contro il Parma, conquistando lo scudetto. La squadra sta celebrando la vittoria, mentre si discute su quanto possa valere economicamente questo traguardo. L'incasso generato dall'assegnazione del titolo e i ricavi derivanti dalla vittoria sono al centro di analisi e commenti nel mondo sportivo. La festa ufficiale prosegue, mentre si attendono eventuali approfondimenti sui benefici economici della conquista.

(Adnkronos) – L'Inter si gode lo scudetto e dopo il 2-0 contro il Parma di ieri, domenica 3 maggio, continua a festeggiare. I nerazzurri chiudono una stagione da incorniciare portando a casa il tricolore con tre giornate d'anticipo e ora puntano l'attenzione sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì 13 maggio. Intanto, la società può però iniziare a pianificare la prossima stagione con la certezza dei premi legati al titolo. Ma quanto vale lo scudetto? Ecco quanto incassano i nerazzurri con questo trionfo. Lo scudetto in sé vale direttamente circa 20 milioni di euro. Una cifra che va però inquadrata in un contesto più ampio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it TORINO-INTER Intervista virale | 21° Scudetto , Rocchi e polemiche Notizie correlate Inter vince lo Scudetto se…Cosa cambia per il matematico tricolore dei nerazzurri dopo il pareggio del Napoli a ComoMercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa Asllani trascina il Besiktas e... Inter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: i nerazzurri celebrano il loro ventunesimo tricoloredi Luca FiorettiInter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: decisive le reti di Thuram e Mkhitaryan, i nerazzurri celebrano il loro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter, quanto vale la vittoria dello scudetto nella strategia di Oaktree; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; Inter campione d’Italia: ecco quanti milioni vale il 21esimo scudetto, tutte le cifre; Inter, quanto vale lo scudetto nella strategia di Oaktree. Inter, quanto vale lo scudetto? L'incasso dei nerazzurri con il tricolore(Adnkronos) – L’Inter si gode lo scudetto e dopo il 2-0 contro il Parma di ieri, domenica 3 maggio, continua a festeggiare. I nerazzurri chiudono una stagione da incorniciare portando a casa il tricol ... notizie.it Inter, quanto vale lo scudetto? Ecco gli incassi tra Serie A, Champions, sponsor e bonus squadraLo scudetto numero 21 dell’Inter vale milioni tra Serie A, Champions, sponsor e bonus. Ecco gli incassi stimati per il club nerazzurro ... affaritaliani.it Negli ultimi 23 anni il Milan ha conquistato 3 scudetti. L’Inter, con la vittoria di ieri sera, è arrivata alla stessa quota in appena 6 stagioni. Fa ancora più strano pensare che fino a 20 anni fa i nerazzurri erano decisamente dietro ai rossoneri nella classifica di ca - facebook.com facebook La Curva Nord della Lazio: "Sabato noi e gli ultras Inter fuori dallo stadio" x.com